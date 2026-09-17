Элемент принуждения: Рекордные цены на нефть назвали «гибридной войной»
Алексей Гривач заявил НСН, что раньше США нужно было импортировать большие объемы нефти, сейчас такой зависимости уже нет.
США могут себе позволить сейчас «играть» по завышенным ценам на нефть, которые стали элементом принуждения, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Гривач в пресс-центре НСН.
«Я бы не назвал ситуацию на топливном рынке кризисной, пока это выглядит как гибридная война Ирана и США, а также других участников. Такой метод принуждения на фоне роста цен на нефть. У США пока более сильная позиция на энергетических рынках, они быстро нарастили экспорт, выдавили российские ресурсы с европейского рынка. По данным за второй квартал 2026 года, США нарастили экспорт существенно. Конечно, рост цен есть и в США, топливо дорожает. Но раньше США нужно было импортировать большие объемы нефти, сейчас такой зависимости уже нет. Они могут себе позволить играть на этом», - отметил он.
Рекордный нефтяной кризис уже серьезно взвинтил цены в Европе и США, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
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