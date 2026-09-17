В России за пять лет по делам о коррупции осудили более 60 тысяч чиновников
За последние пять лет суды в России осудили по делам о коррупции более 60 тысяч чиновников. Как пишет RT, об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
В ходе XI заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске он указал, что одним из ключевых факторов увеличения числа осуждённых чиновников стал «принципиальный подход прокуроров».
Гуцан также добавил, что по указанным делам было арестовано имущество обвиняемых на сумму более 800 млрд рублей.
Ранее Останкинский районный суд Москвы изъял у экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова 97 объектов недвижимости на девять млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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