Захарова ответила госсекретарю при МИД Франции о вакцинах России и Китая

Захарова отметила, что подобное недопустимое заявление французских дипломатов оказалось не первым. По ее мнению, необходимо говорить о политической позиции всей страны.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также обратила внимание на то, что не в полномочиях Франции диктовать, какими вакцинами прививаться другим странам.

«Очевидно, французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление по поводу того, что Греция разрешает въезжать в страну людей с российскими и китайскими прививками от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос о препаратах из России и Китая.

