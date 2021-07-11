Захарова ответила госсекретарю при МИД Франции о вакцинах России и Китая
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, сожалеющего о том, что Греция допускает в страну людей, привитых российскими и китайскими вакцинами от коронавируса.
Захарова отметила, что подобное недопустимое заявление французских дипломатов оказалось не первым. По ее мнению, необходимо говорить о политической позиции всей страны.
«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также обратила внимание на то, что не в полномочиях Франции диктовать, какими вакцинами прививаться другим странам.
«Очевидно, французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление по поводу того, что Греция разрешает въезжать в страну людей с российскими и китайскими прививками от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос о препаратах из России и Китая.
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