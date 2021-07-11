Боррель призвал Евросоюз отвечать на «вакцинную дипломатию» России и Китая

«Эти страны (Россия и Китай – прим. НСН) продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию»… Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании», — цитирует Борреля ТАСС.

Также глава евродипломатии отметил, что сложно прогнозировать, сможет ли мир справиться с пандемией COVID-19 к 2023 году. Боррель считает, что миру предстоит «долгая борьба». В результате он изменится, став более цифровым. При этом, полагает дипломат, увеличится неравенство между странами и внутри каждой, пишет Газета.ru.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что в течение ближайших недель и месяцев разработает варианты новых санкций против России, а также возможные сферы сотрудничества с Москвой.

