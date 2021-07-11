Во Франции сожалеют о признании Грецией вакцин России и КНР от COVID-19

«Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами», — цитирует Бона Газета.ru.

На территории ЕС одобрены и используются четыре препарата от коронавируса: Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал государства Евросоюза реагировать на «вакцинную дипломатию», которую, по его мнению, используют Россия и Китай.

