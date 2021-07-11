Во Франции сожалеют о признании Грецией вакцин России и КНР от COVID-19

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление по поводу того, что Греция разрешает въезжать в страну людей с российскими и китайскими прививками от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос о препаратах из России и Китая.

Регулятор ЕС сообщил о новых побочных эффектах вакцин Pfizer и Moderna

«Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами», — цитирует Бона Газета.ru.

На территории ЕС одобрены и используются четыре препарата от коронавируса: Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал государства Евросоюза реагировать на «вакцинную дипломатию», которую, по его мнению, используют Россия и Китай.

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ФОТО: twitter.com
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