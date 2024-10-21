Юлия Навальная заявила, что будет участвовать в выборах президента, если вернется в Россию

«Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», - заявила Навальная в интервью BBC.



При этом она отметила, что возможности приехать в Россию при действующей власти у нее нет (она заочно арестована по делу об участии в экстремистской организации). Навальная также заявила, что она «не волшебник и не знает секрета», как немедленно добиться перемен в России.



Также Навальная отметила, что не считает, что оппозиция в эмиграции занята борьбой друг с другом.

В феврале 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк», напоминает RT.

