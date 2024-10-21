Юлия Навальная заявила, что будет участвовать в выборах президента, если вернется в Россию

Вдова оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов в РФ) Юлия (также включена в список террористов и экстремистов в РФ) заявила, что примет участие в президентских выборах, если вернется в Россию.

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«Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», - заявила Навальная в интервью BBC.

При этом она отметила, что возможности приехать в Россию при действующей власти у нее нет (она заочно арестована по делу об участии в экстремистской организации). Навальная также заявила, что она «не волшебник и не знает секрета», как немедленно добиться перемен в России.

Также Навальная отметила, что не считает, что оппозиция в эмиграции занята борьбой друг с другом.

В феврале 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк», напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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