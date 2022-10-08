Захарова отреагировала на поздравление из Эстонии украинскому спецназу после ЧП на Крымском мосту

Минтранс: железнодорожное сообщение по Крымском мосту восстановят сегодня Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов по отдыху в Крыму МО: Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Суровикина В Риме начался многотысячный митинг против повышения стоимости жизни 130-лет со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой