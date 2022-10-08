Захарова отреагировала на поздравление из Эстонии украинскому спецназу после ЧП на Крымском мосту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приветствие главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу спецназу Украины в связи со взрывом на Крымском мосту.
«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
Она также напомнила, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский благодарил США после взрывов на «Северных потоках», отмечает RT.
Ранее Рейнсалу поздравил силы специального назначения Украины, которые, как он предполагают могут стоять за взрывом фуры на мосту в Крым.
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