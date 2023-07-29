Захарова отчитала итальянский Сенат после признания «голодомора» геноцидом украинского народа

Захарова обратила внимание на то, что официальный Рим, приняв резолюцию об украинском «голодоморе», проигнорировал факты о голоде в российском Поволжье, в результате которого погибли миллионы людей.

«При этом Рим совершенно не принимает в расчёт миллионы человек, ставших жертвами голода 1932-1933 гг. в российском Поволжье. Предлагаем итальянским гражданам поинтересоваться у своего правительства: подобное игнорирование фактов вызвано незнанием мировой истории или имеет место неприкрытая сегрегация людей по национальному признаку?» – задала вопрос Захарова.

По ее мнению, подобные решения итальянских законодателей, принятые без глубокого анализа исторических событий,«отдаляют перспективы нормализации российско-итальянских отношений».

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонии Таяни заявил, что подходящих условий для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не создано. Об этом сообщает агентство ANSA.



