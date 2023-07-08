Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для переговоров по Украине

«Мы работаем над созданием пространства для диалога. Мы должны быть честными. На данном этапе условия для переговоров не являются благоприятными», - констатировал дипломат.

Таяни напомнил, что перед началом конфликта на Украине экономическое партнерство России и Италии активно развивалось. При этом он заявил, что Рим изначально выступал против решения Москвы начать спецоперацию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о новом обмене пленными, передает «Радиоточка НСН».

