Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для переговоров по Украине
Подходящих условий для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не создано. Такое мнение высказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонии Таяни, сообщает агентство ANSA.
«Мы работаем над созданием пространства для диалога. Мы должны быть честными. На данном этапе условия для переговоров не являются благоприятными», - констатировал дипломат.
Таяни напомнил, что перед началом конфликта на Украине экономическое партнерство России и Италии активно развивалось. При этом он заявил, что Рим изначально выступал против решения Москвы начать спецоперацию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о новом обмене пленными, передает «Радиоточка НСН».
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