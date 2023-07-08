Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для переговоров по Украине

Подходящих условий для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не создано. Такое мнение высказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонии Таяни, сообщает агентство ANSA.

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«Мы работаем над созданием пространства для диалога. Мы должны быть честными. На данном этапе условия для переговоров не являются благоприятными», - констатировал дипломат.

Таяни напомнил, что перед началом конфликта на Украине экономическое партнерство России и Италии активно развивалось. При этом он заявил, что Рим изначально выступал против решения Москвы начать спецоперацию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о новом обмене пленными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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