Победу России над голодомором признали в ООН
России удалось навсегда победить голод, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков, сообщило агентство РИА Новости.
Данное заявление он сделал в рамках сессии Петербургского международного экономического форума. Кобяков особо подчеркнул огромный масштаб этого достижения.
По его словам, сегодня в России голодают около 400 тысяч человек, это менее трети процента от населения страны (150 млн человек). По словам директора московского отделения Сельскохозяйственной организации ООН, забота о голодающих — обязанность любой страны. Россия прекрасно с ней справилась, отметил он.
Ранее власти Мариуполя снесли памятник «Жертвам голодомора», установленный в центре города в 2004 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru