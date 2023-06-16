Победу России над голодомором признали в ООН

России удалось навсегда победить голод, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков, сообщило агентство РИА Новости.

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Данное заявление он сделал в рамках сессии Петербургского международного экономического форума. Кобяков особо подчеркнул огромный масштаб этого достижения.

По его словам, сегодня в России голодают около 400 тысяч человек, это менее трети процента от населения страны (150 млн человек). По словам директора московского отделения Сельскохозяйственной организации ООН, забота о голодающих — обязанность любой страны. Россия прекрасно с ней справилась, отметил он.

Ранее власти Мариуполя снесли памятник «Жертвам голодомора», установленный в центре города в 2004 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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