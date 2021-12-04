Захарова осудила западные санкции в отношении Белоруссии

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН», — цитирует Захарову Газета.ru.

По мнению официального представителя МИД, Запад использует санкции как наказание для Белоруссии за миграционный кризис на границе с Польше. При этом, подчеркивает Захарова, в сложившейся ситуации виноваты именно западные страны. Их действия отрицательно сказываются на жизнь белорусских граждан, и делает санкции негуманными, сделал вывод Захарова.

Она призвала Запад отказаться от этого решения и начать решать миграционный кризис вместе с властями Республики Беларусь.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни власти республики примут пакет ответных экономических санкций против Запада, сообщает БелТА.

