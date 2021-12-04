Захарова осудила западные санкции в отношении Белоруссии
Незаконными и негуманными назвала санкции против Белоруссии представитель МИД РФ Захарова. Она осудила западные страны за введение новых ограничений и призвала к диалогу с Минском. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН», — цитирует Захарову Газета.ru.
По мнению официального представителя МИД, Запад использует санкции как наказание для Белоруссии за миграционный кризис на границе с Польше. При этом, подчеркивает Захарова, в сложившейся ситуации виноваты именно западные страны. Их действия отрицательно сказываются на жизнь белорусских граждан, и делает санкции негуманными, сделал вывод Захарова.
Она призвала Запад отказаться от этого решения и начать решать миграционный кризис вместе с властями Республики Беларусь.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни власти республики примут пакет ответных экономических санкций против Запада, сообщает БелТА.
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