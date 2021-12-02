В Белоруссии заявили о принятии жестких ответных мер на санкции ЕС

В ведомстве заявили, что продолжение этого процесса будет угрожать безопасности страны, и призвали «одуматься» европейских политиков.

В заявлении отмечается, что при введении санкций ЕС не задумывается о десятках тысяч белорусских граждан, не имеющих отношения к миграционному кризису. Таким образом, по мнению МИД страны, политики ЕС стремятся уничтожить Белоруссию как экономически-успешное, суверенное государство.

Ранее в четверг Совет Евросоюза (ЕС) утвердил уже пятый пакет санкций против Белоруссии. Как говорилось в заявлении организации, это связано с миграционным кризисом на белорусской границе.

