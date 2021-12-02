В Белоруссии заявили о принятии жестких ответных мер на санкции ЕС
Белоруссия намерена принять «жесткие, но адекватные»ответные меры после введения новых санкций со стороны ЕС. Об этом сообщили в МИД Белоруссии, передает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что продолжение этого процесса будет угрожать безопасности страны, и призвали «одуматься» европейских политиков.
В заявлении отмечается, что при введении санкций ЕС не задумывается о десятках тысяч белорусских граждан, не имеющих отношения к миграционному кризису. Таким образом, по мнению МИД страны, политики ЕС стремятся уничтожить Белоруссию как экономически-успешное, суверенное государство.
Ранее в четверг Совет Евросоюза (ЕС) утвердил уже пятый пакет санкций против Белоруссии. Как говорилось в заявлении организации, это связано с миграционным кризисом на белорусской границе.
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