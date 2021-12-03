Премьер Белоруссии заявил о введении контрсанкций против Запада

По его словам, Минск неоднократно откладывал принятие контрмер, рассчитывая на благоразумие западных стран, которое, однако, «не было проявлено».

«В ближайшие дни введём пакет ответных мер... Список будет достаточно большой... Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы», - подчеркнул Головченко.

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) на фоне миграционного кризиса на белорусской границе утвердил уже пятый пакет санкций против Белоруссии.