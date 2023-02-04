Захарова опубликовала статью журналиста об отношении австрийцев к Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала полный текст статьи Рихарда Шмитта о том, как австрийцев приносят в жертву президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Материал называется «Несмотря на санкции Украины против Австрии, Гевесслер вновь подарила Зеленскому 5 миллионов евро!». Публикацию австрийского издания «EXXpress», вышедший 2 февраля 2023 года, Захарова разместила в своем Telegram-канале.
«Ни слова «российской пропаганды», только прямая речь самих австрийцев о том, как их приносят в жертву Зеленскому»? - подчеркнула она.
В публикации говорится о визите министра по делам защиты климата Леоноры Гевесслер с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом на Украину и обещаниях Австрии направить Киеву еще 5 миллионов евро из государственной казны
«Во время нынешнего визита на Украину эти «зеленые» политики полностью игнорировали тот факт, что недавно президент Владимир Зеленский включил некоторые австрийские компании в санкционный список и собирается конфисковать их активы на сумму в 363 миллиона евро. Министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер улыбкой приветствовала президента Зеленского, несмотря на его антиавстрийские действия, и мило пожала ему руку», - пишет Рихард Шмитт.
Австрийские деньги поступят в «Фонд поддержки энергетики Украины» и «пойдут на восстановление пострадавшей энергетической инфраструктуры страны».
«Нет ни одного сообщения о том, что Ван дер Беллен говорил в Киеве об антиавстрийских санкциях. Во время фотосъемок в превращенной в крепость резиденции украинского президента состоялась встреча Зеленского с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом. До сих пор не поступало сообщений о том, что глава нашего государства предпринял какие-то шаги для снятия киевским правительством недавно введенных санкций против Австрии», - пишет издание.
Ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает МИД центральноевропейской страны на своей странице в Twitter.
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