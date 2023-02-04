Захарова опубликовала статью журналиста об отношении австрийцев к Украине

Материал называется «Несмотря на санкции Украины против Австрии, Гевесслер вновь подарила Зеленскому 5 миллионов евро!». Публикацию австрийского издания «EXXpress», вышедший 2 февраля 2023 года, Захарова разместила в своем Telegram-канале.



«Ни слова «российской пропаганды», только прямая речь самих австрийцев о том, как их приносят в жертву Зеленскому»? - подчеркнула она.



В публикации говорится о визите министра по делам защиты климата Леоноры Гевесслер с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом на Украину и обещаниях Австрии направить Киеву еще 5 миллионов евро из государственной казны

«Во время нынешнего визита на Украину эти «зеленые» политики полностью игнорировали тот факт, что недавно президент Владимир Зеленский включил некоторые австрийские компании в санкционный список и собирается конфисковать их активы на сумму в 363 миллиона евро. Министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер улыбкой приветствовала президента Зеленского, несмотря на его антиавстрийские действия, и мило пожала ему руку», - пишет Рихард Шмитт.

Австрийские деньги поступят в «Фонд поддержки энергетики Украины» и «пойдут на восстановление пострадавшей энергетической инфраструктуры страны».

«Нет ни одного сообщения о том, что Ван дер Беллен говорил в Киеве об антиавстрийских санкциях. Во время фотосъемок в превращенной в крепость резиденции украинского президента состоялась встреча Зеленского с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом. До сих пор не поступало сообщений о том, что глава нашего государства предпринял какие-то шаги для снятия киевским правительством недавно введенных санкций против Австрии», - пишет издание.

Ранее Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает МИД центральноевропейской страны на своей странице в Twitter.

