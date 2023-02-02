В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Австрии
2 февраля 202312:39
Москва ответит на действия Австрии, объявившей четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В четверг МИД Австрии сообщил, что власти страны признали персонами нон грата двух членов постоянной миссии РФ при ООН в Вене и двух сотрудников российского посольства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru