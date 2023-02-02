Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Отмечается, что двое из дипломатов — члены постоянной миссии при ООН в Вене, которые «предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире».

Еще двое россиян, объявленных персонами нон грата, работают в посольстве РФ. По данным МИД, сотрудники дипмиссии «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Ранее стало известно, что Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу республики в Москве Маргусу Лайдре предписано покинуть РФ до 7 февраля. В те же сроки посол России в Эстонии Владимир Липаев должен будет покинуть Таллин, напоминает «Свободная пресса».

