Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает МИД центральноевропейской страны на своей странице в Twitter.

Латвия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией

Отмечается, что двое из дипломатов — члены постоянной миссии при ООН в Вене, которые «предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире».

Еще двое россиян, объявленных персонами нон грата, работают в посольстве РФ. По данным МИД, сотрудники дипмиссии «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Ранее стало известно, что Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу республики в Москве Маргусу Лайдре предписано покинуть РФ до 7 февраля. В те же сроки посол России в Эстонии Владимир Липаев должен будет покинуть Таллин, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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