Захарова: Около 2 млн человек запросили эвакуацию с Украины в Россию

По ее словам, на территорию России уже перешли порядка 140 тысяч человек.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для окончания спецоперации на Украине, в России нужно объявлять частичную мобилизацию.

