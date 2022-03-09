Захарова: Около 2 млн человек запросили эвакуацию с Украины в Россию
9 марта 202213:03
Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, на территорию России уже перешли порядка 140 тысяч человек.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для окончания спецоперации на Украине, в России нужно объявлять частичную мобилизацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru