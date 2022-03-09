Захарова: Около 2 млн человек запросили эвакуацию с Украины в Россию

Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Из города Сумы продолжается эвакуация мирных жителей

По ее словам, на территорию России уже перешли порядка 140 тысяч человек.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для окончания спецоперации на Украине, в России нужно объявлять частичную мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваУкраинаРоссия
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