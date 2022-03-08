Из города Сумы продолжается эвакуация мирных жителей
«Зеленый коридор» в Сумах есть. Ситуация на трассе из города спокойная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации.
Сейчас формируются колонны для дальнейшей эвакуации.
Ранее украинские СМИ сообщили о начале первого этапа эвакуации. В социальных сетях появились видео с людьми в автобусах.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные с 10:00 по московскому времени вводят режим тишины для работы гуманитарных коридоров из ряда украинских городов.
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