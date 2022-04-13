Захарова обвинила украинскую сторону в намеренном затягивании переговоров

По её словам, Киев продолжает намеренно затягивать процесс.

«К сожалению, украинская делегация... направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров», — сказала она на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник российского лидера и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский продолжает переговоры с Украиной.