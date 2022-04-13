Захарова обвинила украинскую сторону в намеренном затягивании переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры по ситуации на Украине продолжаются в онлайн-формате, пишут «Известия».

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По её словам, Киев продолжает намеренно затягивать процесс.

«К сожалению, украинская делегация... направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров», — сказала она на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник российского лидера и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский продолжает переговоры с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаМария Захарова
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