Путин заявил, что белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева

Белорусская площадка подходит для переговоров России и Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Зеленский не намерен отказываться от переговоров

Глава государства отметил, что начать прямой диалог с Украиной стало возможно во многом благодаря усилиям Лукашенко.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России. По его словам, закончить спецоперацию переговорами невозможно, а ее главные цели еще далеко не достигнуты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияВладимир ПутинРоссия
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