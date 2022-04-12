Путин заявил, что белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева
Белорусская площадка подходит для переговоров России и Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава государства отметил, что начать прямой диалог с Украиной стало возможно во многом благодаря усилиям Лукашенко.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России. По его словам, закончить спецоперацию переговорами невозможно, а ее главные цели еще далеко не достигнуты.
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