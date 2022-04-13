Песков заявил, что Мединский продолжает переговоры с Украиной

По его словам, помощник российского лидера и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский «продолжает весьма напряжённую работу».

«Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, сообщает RT.