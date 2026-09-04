Сибирские регионы столкнулись с нашествием агрессивных медведей
В сибирских регионах ежедневно регистрируются тревожные инциденты с участием медведей, сообщает «Российская газета». Сигналы о появлении хищников поступают из Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Алтая, причем не обходится без человеческих жертв.
В Енисейском районе Красноярского края семья из четырех медведей забралась в домохозяйство, после чего была ликвидирована полицией. На этой же неделе в том же районе обнаружили тела двух пожилых женщин, отправившихся за грибами — хищник убил и растерзал их буквально в паре километров от села.
Особенно тревожная ситуация складывается в самом Красноярске, где медведи свободно разгуливают по жилым районам. Один хищник едва не попал под машину в Академгородке, после чего полиция взяла под охрану все детские сады и школы микрорайона. Вечером того же дня медведь бродил возле общежитий Сибирского федерального университета, в городе введен режим повышенной готовности.
Основная причина нашествия — многократное превышение популяции хищников над нормой. В Красноярском крае насчитывается около 30 тысяч медведей вместо необходимых 10 тысяч, в Иркутской области — 22 тысячи при оптимальных 18 тысячах. Эксперты предупреждают, что механизмы регуляции численности нужно было запускать еще пять-десять лет назад, иначе проблема будет только усугубляться.
Ранее два человека пострадали при нападении медведя на границе Камчатки и Чукотки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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