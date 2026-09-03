МИД РФ: Угрозы Зеленского «закрыть небо над РФ» могут быть планом Запада
Заявления украинского президента Владимира Зеленского об угрозах гражданской авиации России могут быть частью скоординированных действий Киева и европейских стран, направленных на давление на Москву, сообщает «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника.
По его словам, «Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этой рамке, чтобы оказать максимальное давление на Россию». Дипломат указал, что действия Зеленского – «угрозы в адрес гражданского населения», что является военным преступлением.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на угрозы Зеленского в адрес российской гражданской авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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