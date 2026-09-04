В ООН проголосовали за переделку карты мира из-за Африки
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, рекомендующую государствам отказаться от карты мира, созданной еще в XVI веке, в пользу проекции с более точным отображением пропорций континентов.
Документ был инициирован африканскими странами во главе с Того и направлен на преодоление восприятия Африки как периферийного региона, сообщает Reuters.
Резолюция получила поддержку 164 государств, против проголосовали только Соединенные Штаты Америки, а шесть стран воздержались. Американская сторона заявила, что документ продвигает идеологическую повестку и отвлекает от решения реальных мировых проблем.
Принятый документ поддерживает использование проекции Equal Earth, которая значительно точнее передает реальные размеры континентов по сравнению с классической картой Меркатора. На традиционной проекции Гренландия визуально выглядит сопоставимой по площади с Африкой, хотя в действительности африканский континент превышает ее размеры примерно в 14 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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