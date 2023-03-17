Захарова назвала юридически ничтожным ордер МУС на арест Путина

Она отметила, что Россия «не является участником Римского статута Международного уголовного суда» и не несёт по нему никаких обязательств.

Захарова указала, что в этой связи, решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, «в том числе с правовой точки зрения».

«С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - заключила она.

Ранее Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации в Украине». Документ опубликован на сайте МУС.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщает НСН.

