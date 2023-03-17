Захарова назвала юридически ничтожным ордер МУС на арест Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram заявила, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Льовой-Беловой является «юридически ничтожным».
Она отметила, что Россия «не является участником Римского статута Международного уголовного суда» и не несёт по нему никаких обязательств.
Захарова указала, что в этой связи, решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, «в том числе с правовой точки зрения».
«С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - заключила она.
Ранее Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации в Украине». Документ опубликован на сайте МУС.
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщает НСН.
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