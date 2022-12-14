ЕС не достиг согласия по созданию трибунала для РФ по Украине
Предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Это признал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, дискуссия идёт вокруг того, необходимо ли создавать какой-то ещё орган, кроме Международного уголовного суда, чтобы бороться с «безнаказанностью» на Украине. Боррель считает необходимым, чтобы ЕС делал больше для этого, однако не стал конкретизировать дальнейшие планы на этот счёт.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о готовности разместить в стране новый трибунал под эгидой ООН для рассмотрения вопроса о действиях России на Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал такую идею «попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности».
Депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии «Радиоточке НСН» предложил ответить России на подобного рода инициативу своим трибуналом по украинским событиям, например, вместе с Китаем и Индией.
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