ЕС не достиг согласия по созданию трибунала для РФ по Украине

Предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Это признал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, дискуссия идёт вокруг того, необходимо ли создавать какой-то ещё орган, кроме Международного уголовного суда, чтобы бороться с «безнаказанностью» на Украине. Боррель считает необходимым, чтобы ЕС делал больше для этого, однако не стал конкретизировать дальнейшие планы на этот счёт.

«Крайне унизительно»: Запад готовит спецтрибунал в отношении России

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о готовности разместить в стране новый трибунал под эгидой ООН для рассмотрения вопроса о действиях России на Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал такую идею «попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности».

Депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии «Радиоточке НСН» предложил ответить России на подобного рода инициативу своим трибуналом по украинским событиям, например, вместе с Китаем и Индией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудУкраинаЕвросоюз
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