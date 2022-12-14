ЕС не достиг согласия по созданию трибунала для РФ по Украине

Предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Это признал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, дискуссия идёт вокруг того, необходимо ли создавать какой-то ещё орган, кроме Международного уголовного суда, чтобы бороться с «безнаказанностью» на Украине. Боррель считает необходимым, чтобы ЕС делал больше для этого, однако не стал конкретизировать дальнейшие планы на этот счёт.