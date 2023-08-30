Захарова назвала «тупиковостью» киевского режима попытки атак БПЛА территории РФ

Она отметила, что происходящее также свидетельствует об агонии киевского режима и отсутствии какой-либо перспективы в собственном развитии.

Ранее, в ночь на 30 августа, украинские беспилотники попытались массово атаковать российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым, сообщает «Радиоточка НСН».

