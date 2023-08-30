Захарова назвала «тупиковостью» киевского режима попытки атак БПЛА территории РФ
Попытки Киева атаковать территории России с помощью беспилотников, предпринятые в ночь на 30 августа, являются тупиковостью, в которой находятся украинские власти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что происходящее также свидетельствует об агонии киевского режима и отсутствии какой-либо перспективы в собственном развитии.
Ранее, в ночь на 30 августа, украинские беспилотники попытались массово атаковать российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым, сообщает «Радиоточка НСН».
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