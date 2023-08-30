Собянин: В Рузском районе ликвидирован беспилотник
30 августа 202304:31
Российские военные сбили один из беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, это произошло в Рузском районе. По предварительным данным, никто не пострадал. Как отметил Собянин, ночью была предпринята попытка массовой атаки дронов в Центральном ФО.
Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru