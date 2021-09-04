Захарова назвала посольства стран, участвовавших в спонсировании проектов Навального

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной веселой “little carousel“ (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО», - сообщает Захарова.

Захарова предположила как бы отреагировал Запад в аналогичной ситуации.

«Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету», - считает официальный представитель МИД.

Также Захарова напомнила, что после выборов в США в 2016 году из страны массово выслали десятки российских дипломатов, без доказательств обвинив во вмешательстве в американские выборы.

Ранее Медведев назвал справедливой маркировку СМИ в качестве иноагента. По его мнению, в том случае, если финансирование СМИ осуществляется из-за границы, то это дает читателям сведения об источнике информации и «позволяет сделать выбор».

