Медведев прокомментировал маркировку СМИ-иноагентов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал справедливой маркировку СМИ в качестве иноагента. Об этом политик рассказал в интервью изданию "Коммерсант".
По мнению Медведева, в том случае, если финансирование СМИ осуществляется из-за границы, то это дает читателям сведения об источнике информации и "позволяет сделать выбор".
Законодательство РФ в отношении подобных СМИ Медведев назвал "либеральным" в сравнении с США и рядом европейских стран. По его словам, в России никто не запрещает работу "такого рода организаций".
По его словам, маркировка показывает, что СМИ "получает деньги из-за границы". Медведев назвал это решение справедливым. "Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должен об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять", - заключил политик.
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