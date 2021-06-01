Медведев прокомментировал маркировку СМИ-иноагентов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал справедливой маркировку СМИ в качестве иноагента. Об этом политик рассказал в интервью изданию "Коммерсант".

По мнению Медведева, в том случае, если финансирование СМИ осуществляется из-за границы, то это дает читателям сведения об источнике информации и "позволяет сделать выбор".

Законодательство РФ в отношении подобных СМИ Медведев назвал "либеральным" в сравнении с США и рядом европейских стран. По его словам, в России никто не запрещает работу "такого рода организаций".

По его словам, маркировка показывает, что СМИ "получает деньги из-за границы". Медведев назвал это решение справедливым. "Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должен об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять", - заключил политик.

