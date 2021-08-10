Против экс-руководителей ФБК и «Штабов Навального» возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы признанного в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Ивана Жданова и экс-главы признанных экстремистской организацией «Штабов Навального» Леонида Волкова, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что дело возбуждено по статье «сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».

По данным следствия, Жданов и Волков, несмотря на признание их организаций экстремистскими, организовали сбор средств на поддержку «Команды Навального» и осуществлять их финансирование путём пожертвования по указанной ими ссылке, а также рассказали неограниченному кругу лиц о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности.

Ранее Мосгорсуд отказал в апелляции ФБК и «Штабам Навального», сообщает Ura.ru. Таким образом решение о признании этих организаций экстремистскими и их запрете в России официально вступило в силу.

