Против экс-руководителей ФБК и «Штабов Навального» возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы признанного в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Ивана Жданова и экс-главы признанных экстремистской организацией «Штабов Навального» Леонида Волкова, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что дело возбуждено по статье «сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».
По данным следствия, Жданов и Волков, несмотря на признание их организаций экстремистскими, организовали сбор средств на поддержку «Команды Навального» и осуществлять их финансирование путём пожертвования по указанной ими ссылке, а также рассказали неограниченному кругу лиц о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности.
Ранее Мосгорсуд отказал в апелляции ФБК и «Штабам Навального», сообщает Ura.ru. Таким образом решение о признании этих организаций экстремистскими и их запрете в России официально вступило в силу.
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