Захарова назвала последствия давления США на Украину

Давление США на украинские власти влечет за собой огромное количество жертв и уничтожение украинцев. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментируя информацию издания Washington Post о давлении Вашингтона на Киев с целью усиления боевых действий, Захарова назвала происходящее «войной Запада против России до последнего украинца».

Она добавила, что неолибералы в США уничтожили Украину и ее жителей, а следствие гегемонистских амбиции США — колоссальные человеческие жертвы.

Ранее обозреватель Эл Биненфелд в статье для издания The American Thinker заявил, что американский президент Джо Байден совершает «смертельную ошибку», делая Украину центральным элементом внешней политики. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаСШАМария Захарова
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