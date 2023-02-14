Захарова назвала последствия давления США на Украину

Комментируя информацию издания Washington Post о давлении Вашингтона на Киев с целью усиления боевых действий, Захарова назвала происходящее «войной Запада против России до последнего украинца».

Она добавила, что неолибералы в США уничтожили Украину и ее жителей, а следствие гегемонистских амбиции США — колоссальные человеческие жертвы.

Ранее обозреватель Эл Биненфелд в статье для издания The American Thinker заявил, что американский президент Джо Байден совершает «смертельную ошибку», делая Украину центральным элементом внешней политики. Об этом сообщило агентство НСН.

