Захарова назвала недопустимыми заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна продемонстрировать России свою готовность применить оружие в случае необходимости, напоминает «Свободная пресса». После слов министра Минобороны РФ вручило ноту военному атташе Германии, подчеркнув, что подобные заявления провоцируют усиление напряженности в Европе, отмечает RT.

«Досталось и руководителю Министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования... ядерного оружия», — отметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат напомнила, что о недопустимости подобных высказываний «точечно, но не без эмоций» высказались глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Ранее Лавров назвал фантазиями заявление Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России.

В свою очередь, Шойгу отметил, что на фоне призывов к военному сдерживанию РФ НАТО последовательно стягивает силы к российским границам.

