Захарова назвала недопустимыми заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России
Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России абсолютно недопустимы, считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна продемонстрировать России свою готовность применить оружие в случае необходимости, напоминает «Свободная пресса». После слов министра Минобороны РФ вручило ноту военному атташе Германии, подчеркнув, что подобные заявления провоцируют усиление напряженности в Европе, отмечает RT.
«Досталось и руководителю Министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования... ядерного оружия», — отметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Дипломат напомнила, что о недопустимости подобных высказываний «точечно, но не без эмоций» высказались глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны страны Сергей Шойгу.
Ранее Лавров назвал фантазиями заявление Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России.
В свою очередь, Шойгу отметил, что на фоне призывов к военному сдерживанию РФ НАТО последовательно стягивает силы к российским границам.
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