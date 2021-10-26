Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Глава МИД России Сергей Лавров считает фантазиями заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России, сообщает RT.

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По словам российского министра, от стран НАТО слышны заявления в сфере идеологии — «кто первый, кому править миром». При этом в Москве считают необходимым концентрироваться на реальности.

«Тогда как воображение НАТО простирается в направлении «сдерживания» России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как её там зовут, Крамп... что-то там (Крамп-Карренбауэр. — RT) в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием — это всё фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет её фанатов», — отметил Лавров.

НАТО последовательно стягивает силы к границам России, чем показывает неготовность к равноправному диалогу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ФРГСергей Лавров
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