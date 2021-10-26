Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

По словам российского министра, от стран НАТО слышны заявления в сфере идеологии — «кто первый, кому править миром». При этом в Москве считают необходимым концентрироваться на реальности.

«Тогда как воображение НАТО простирается в направлении «сдерживания» России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как её там зовут, Крамп... что-то там (Крамп-Карренбауэр. — RT) в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием — это всё фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет её фанатов», — отметил Лавров.

НАТО последовательно стягивает силы к границам России, чем показывает неготовность к равноправному диалогу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

