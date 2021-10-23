Шойгу: НАТО стягивает силы к границам России

НАТО последовательно стягивает силы к границам России, чем показывает неготовность к равноправному диалогу. Об этом 23 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО»,— цитируют Шойгу «Известия».

Он также подчеркнул мысль о том, что безопасность на территории Евросоюза может быть лишь общей, «без ущемления интересов России».

По мнению Шойгу, реализация плана «сдерживания» в Афганистане привела к катастрофе, с которой теперь приходится разбираться всему миру.

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