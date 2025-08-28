СМИ: США направили восемь кораблей с тысячами военных к берегам Венесуэлы

По меньшей мере восемь американских военных судов с несколькими тысячами военнослужащих были отправлены к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным газеты, ВМС США направили как минимум семь кораблей, в том числе три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер, кроме того, в регионе развернули атомную быстроходную ударную подлодку.

Источник рассказал, что эсминцы USS Jason Dunham и USS Gravely уже находятся у берегов Венесуэлы, еще один - USS Sampson - замечен в Тихом океане южнее Панамы. Также в регион следуют десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна с более 4,5 тысячи военных на борту, крейсер USS Lake Erie, атомная подлодка USS Newport News.

Ранее Венесуэла обратилась в ООН на фоне переброски кораблей ВМС США в Карибское море, указав, что размещение военных и ядерного оружия угрожает миру в регионе, напоминает РЕН ТВ.

