Захарова: НАТО вскоре не сможет «обнаружить» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что НАТО в будущем не сможет «обнаружить» президента Украины Владимира Зеленского на территории страны. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

В МИД России рассказали об ответе на реакцию Польши из-за падения ракеты

Таким образом представитель МИД РФ отреагировала на заявления президента Польши Анждея Дуды по поводу того, что на территории страны не обнаружили следов падения второй ракеты.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала Захарова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОВладимир ЗеленскийРакетаПольшаМИД РФМария Захарова
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