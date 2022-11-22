Президент Польши заявил российским пранкерам, что не хотел бы «войны с Россией»
Президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса.
Пранкеры побеседовали с Дудой от лица президента Франции Эммануэля Макрона. Кузнецов и Столяров поинтересовались, не увязывает ли польский президент позицию Украины по инциденту с постоянными запросами Киева о новых поставках оружия.
«Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских, <...> Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте», — заявил Дуда.
На минувшей неделе две ракеты упали на территорию Польши, в результате два человека погибли. В Варшаве заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины, польские власти проводят расследование. При этом в Польше заявили, что инцидент с ракетами не изменил курс республики на продолжение поддержки Киева, пишет «Свободная пресса».
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