В МИД России рассказали об ответе на реакцию Польши из-за падения ракеты
Россия не собирается совершать необдуманные действия из-за реакции властей Польши на падение ракет в Люблинском воеводстве, однако примет ее во внимание при построении дальнейших отношений с Варшавой. Об этом, сославшись на представителей российского МИД, сообщило агентство РИА Новости.
В российском ведомстве напомнили, что польский МИД 15 ноября потребовал от Москвы разъяснений в связи с ракетным инцидентом в Пшеводуве, где при падении снаряда погибли два человека. На ноту МИД Польши Москва дала исчерпывающий ответ о непричастности к происшествию российских военных.
По словам российских дипломатов, власти Польши вынуждены были согласиться с тем, что Россия не виновата в случившемся. Также российский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского 16 ноября, чтобы заявить протест против антироссийской истерии по надуманной причине.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ракетный инцидент в Польше мог произойти либо из-за того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», либо из-за желания поляков и англичан устроить новую версию Бучи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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