В российском ведомстве напомнили, что польский МИД 15 ноября потребовал от Москвы разъяснений в связи с ракетным инцидентом в Пшеводуве, где при падении снаряда погибли два человека. На ноту МИД Польши Москва дала исчерпывающий ответ о непричастности к происшествию российских военных.

По словам российских дипломатов, власти Польши вынуждены были согласиться с тем, что Россия не виновата в случившемся. Также российский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского 16 ноября, чтобы заявить протест против антироссийской истерии по надуманной причине.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ракетный инцидент в Польше мог произойти либо из-за того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», либо из-за желания поляков и англичан устроить новую версию Бучи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

