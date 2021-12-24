Захарова: НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту своих интересов

Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Россия видит целенаправленную работу НАТО по «втягиванию в орбиту своих интересов» этих стран.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как заявлял военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМария ЗахароваРоссия
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