Захарова: НАТО пытается втянуть Финляндию и Швецию в орбиту своих интересов
Россия рассматривает как фактор стабильности политику Финляндии и Швеции неучастия в военных союзах, их присоединение к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия видит целенаправленную работу НАТО по «втягиванию в орбиту своих интересов» этих стран.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как заявлял военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.
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