По ее словам, Россия видит целенаправленную работу НАТО по «втягиванию в орбиту своих интересов» этих стран.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как заявлял военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.

