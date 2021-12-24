Лавров заявил об угрозе конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО
Стремление втянуть Украину в НАТО и размещение впоследствии ракет у границ России создает неприемлемые угрозы безопасности РФ и провоцирует военные риски в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Oslobodenje.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, военные риски могут стать причиной масштабного конфликта на европейской территории, пишет RT.
«Считаем, что прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже», — подчеркнул Лавров.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин в беседе с американским коллегой Джо Байденом привел примеры «деструктивной линии Киева», направленной на «демонтаж» Минских соглашений и договоренностей в нормандском формате. Тогда российский лидер выразил озабоченность в связи с провокационными действиями Украины в отношении Донбасса.
Ранее Сергей Лавров заявил, что диалог России и США необходим для глобальной стабильности, пишет «Свободная пресса».
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