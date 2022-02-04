Захарова: НАТО настроена только на сдерживание России

По ее словам, НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами.

