Захарова: НАТО настроена только на сдерживание России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 февраля на брифинге заявила, что Североатлантический альянс настроен только на сдерживание России на всех направлениях.

Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО

По ее словам, НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссия
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