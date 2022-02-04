Захарова: НАТО настроена только на сдерживание России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 февраля на брифинге заявила, что Североатлантический альянс настроен только на сдерживание России на всех направлениях.
По ее словам, НАТО много лет игнорирует регулярные инициативы России обсудить предотвращение военных инцидентов.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- «Не соответствует законам». Песков ответил на вопрос о кровной мести в Чечне
- В России назвали Тайвань неотъемлемой частью Китая
- Песков: РФ и КНР работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19
- Песков не исключил встречу Путина и Зеленского в Турции
- Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца пройдут 15 февраля
- Bloomberg: Россия отгородилась «финансовой крепостью» от западных санкций
- Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО
- Facebook заблокировал официальную страницу Народной милиции ЛНР
- Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых культур из Китая
- Число погибших в медцентре в Питере возросло до семи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru