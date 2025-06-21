В Брестской крепости торжественно открыли памятник советским пограничникам

Новая 3,5-метровая скульптура, расположенная у Северных ворот, символизирует восстановление государственной границы в 1944 году.

Памятник установлен ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа и передан жителям Бреста как знак глубокого уважения к подвигу защитников Родины. Инициатива была реализована в результате тесного сотрудничества оборонных ведомств Беларуси и России, а также при личном участии министров обороны обеих стран.

Ранее в Москве три старинных дома в стиле эклектики признали памятниками архитектуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

