В Брестской крепости торжественно открыли памятник советским пограничникам
Скульптурную композицию, посвященную советским пограничникам и их подвигу во времена Великой Отечественной войны, открыли в Бресте, сообщили в Минобороны Белоруссии.
Новая 3,5-метровая скульптура, расположенная у Северных ворот, символизирует восстановление государственной границы в 1944 году.
Памятник установлен ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа и передан жителям Бреста как знак глубокого уважения к подвигу защитников Родины. Инициатива была реализована в результате тесного сотрудничества оборонных ведомств Беларуси и России, а также при личном участии министров обороны обеих стран.
Ранее в Москве три старинных дома в стиле эклектики признали памятниками архитектуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России
- В Брестской крепости торжественно открыли памятник советским пограничникам
- Кобяков назвал одно из условий возвращения ушедших из РФ компаний
- В Забайкалье лесной пожар перешел на дачные участки вблизи поселка Атамановка
- Самолет SJ-100 совершил первый длительный полет на двигателях ПД-8
- Жительница Иркутска родила дочь в салоне красоты
- Смертность от алкозаболеваний в Вологодской области снизилась на 50%
- Минздрав Ирана: Число жертв израильских ударов достигло 430
- Российские фильмы стали лауреатами фестиваля спортивного кино в Словении
- ВС Ирана заявили о поражении всех целей при ударе по Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru