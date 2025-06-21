Самолет SJ-100 совершил первый длительный полет на двигателях ПД-8

Полностью импортозамещенный российский самолет SJ-100 впервые совершил длительный полет на отечественных двигателях ПД-8, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

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Самолет прибыл из Комсомольска-на-Амуре в Москву, преодолев около шести тысяч километров с посадками в Иркутске и Новосибирске.

Продолжительность полета составила около девяти часов. SJ-100 проходил на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 Маха.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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