Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО
Россия и Китай призвали НАТО отказаться от идеологизированных подходов времён «холодной войны», сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на совместное заявление РФ и КНР.
В документе говорится, что стороны призывают Североатлантический альянс «уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран».
«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО», - отмечается в заявлении.
Также Россия и Китай выступили против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе «закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей».
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о том, что отношения Москвы и Пекина являются примером достойных отношений двух стран, сообщает «Свободная пресса».
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