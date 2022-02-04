Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО

Россия и Китай призвали НАТО отказаться от идеологизированных подходов времён «холодной войны», сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на совместное заявление РФ и КНР.

Си Цзиньпин: Китай и Россия являются опорой сплочения мира

В документе говорится, что стороны призывают Североатлантический альянс «уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран».

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО», - отмечается в заявлении.

Также Россия и Китай выступили против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе «закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о том, что отношения Москвы и Пекина являются примером достойных отношений двух стран, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:НАТОРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
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