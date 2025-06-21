По его словам, Сумы - исторически русский город, основанный русскими людьми.

Местные жители понимают, что развитие и созидание возможно только с Россией, сказал Рогов. Он добавил, что украинские власти всегда относились к Сумам и его жителям по остаточному принципу.

Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска могут занять город Сумы в рамках обеспечения безопасности на границе с Украиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

