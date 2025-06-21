Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России
Население города Сумы ждет приходила российской армии, заявил РИА Новости глава комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
По его словам, Сумы - исторически русский город, основанный русскими людьми.
Местные жители понимают, что развитие и созидание возможно только с Россией, сказал Рогов. Он добавил, что украинские власти всегда относились к Сумам и его жителям по остаточному принципу.
Сумы – административный центр Сумской области на северо-востоке Украины. В городе проживает более 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска могут занять город Сумы в рамках обеспечения безопасности на границе с Украиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru