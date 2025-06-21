В Забайкалье лесной пожар перешел на дачные участки вблизи поселка Атамановка
Лесной пожар в Забайкалье перешел на дачные участки около поселка Атамановка, сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что огонь повредил три дачных дома и надворную постройку в СНТ «Сосновый».
Площадь пожара составляет 65 гектаров. Усиленная группировка пожарных сдерживает распространение огня, однако тушение осложняется жарой. На месте работают по два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС. К вылету готовится вертолет Ми-8.
Всего в тушении огня участвуют порядка 280 специалистов МЧС и 50 единиц техники.
Ранее лесные пожары потушили в Бурятии на общей площади почти в 11 тысяч гектаров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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