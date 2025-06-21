В Забайкалье лесной пожар перешел на дачные участки вблизи поселка Атамановка

В ведомстве уточнили, что огонь повредил три дачных дома и надворную постройку в СНТ «Сосновый».

Площадь пожара составляет 65 гектаров. Усиленная группировка пожарных сдерживает распространение огня, однако тушение осложняется жарой. На месте работают по два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС. К вылету готовится вертолет Ми-8.

Всего в тушении огня участвуют порядка 280 специалистов МЧС и 50 единиц техники.

Ранее лесные пожары потушили в Бурятии на общей площади почти в 11 тысяч гектаров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

