Жительница Иркутска родила дочь в салоне красоты

Беременная женщина решила сделать маникюр и педикюр. Когда процедуры закончились, она встала с кресла и у нее отошли воды.



Женщина не паниковала и хотела вызвать такси, чтобы добраться до дома, однако потом поняла, что роды уже начались. Поэтому сотрудницы салона быстро обустроили место для роженицы в подсобке.



Пока администратор вызывала скорую, на помощь к будущей маме пришла мастер маникюра, у которой двое детей. Она и приняла роды. Все прошло хорошо: через 15 минут маму и дочь забрали медики.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева сказала НСН, что в современном мире женщины зачастую не могут обойтись без детских смесей при вскармливании ребенка, это не несет в себе никаких угроз.

