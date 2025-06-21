Жительница Иркутска родила дочь в салоне красоты

В Иркутске женщина родила в салоне красоты. Удивительную историю рассказали в соцсетях заведения.

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Беременная женщина решила сделать маникюр и педикюр. Когда процедуры закончились, она встала с кресла и у нее отошли воды.

Женщина не паниковала и хотела вызвать такси, чтобы добраться до дома, однако потом поняла, что роды уже начались. Поэтому сотрудницы салона быстро обустроили место для роженицы в подсобке.

Пока администратор вызывала скорую, на помощь к будущей маме пришла мастер маникюра, у которой двое детей. Она и приняла роды. Все прошло хорошо: через 15 минут маму и дочь забрали медики.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева сказала НСН, что в современном мире женщины зачастую не могут обойтись без детских смесей при вскармливании ребенка, это не несет в себе никаких угроз.

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ФОТО: РИА Новости
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