Смертность от алкозаболеваний в Вологодской области снизилась на 50%
После вступления в силу новых правил продажи алкоголя на территории Вологодской области произошло заметное сокращение негативных последствий, связанных с его употреблением, заявил губернатор региона Георгий Филимонов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, с 1 марта в регионе закрылось более трети алкомаркетов, а продажи спиртного сократились почти на 40%. Смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, снизилась вдвое, а число «пьяных» преступлений уменьшилось на треть. Также стало меньше количество вызовов скорой помощи и число аварий с участием пьяных водителей.
Региональные власти намерены продолжать эту практику. По словам губернатора, это не только помогает оздоровить ситуацию, но и стимулирует развитие малого бизнеса и туризма в регионе, ведь алкомаркеты стали перепрофилироваться в заведения общепита.
Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил НСН, что общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru