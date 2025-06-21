Кобяков назвал одно из условий возвращения ушедших из РФ компаний

«Сейчас (ушедшие компании - прим. НСН) говорят: "Мы вернемся". Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они нам его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернуться в нашу экономику», — сказал Кобяков на итоговом брифинге.

Кроме того, на пресс-конференции по итогам форума Кобяков заявил, что на ПМЭФ было подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 триллиона рублей. По его словам, в итоговую сумму вошли только те соглашения, которые не подпадают под коммерческую тайну.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».

